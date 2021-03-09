تداول «إنجليزي تانية ثانوي» على تليجرام (صور)

بعد بدء الامتحان بخمس دقائق، نشرت جروبات طلاب الصف الثاني الثانوي على التليجرام صورًا لامتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزي".وحصلت «الدستور» على صور "لقطة الشاشة" من هذه الجروبات التي سربت أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة "من المنزل" في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.