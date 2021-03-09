1117 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة في بلجيكا

سجلت السلطات الصحية في بلجيكا 1117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 789 ألفًا و8 حالات.وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية- على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء- بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 22 ألفًا و292 حالة، وذلك عقب تسجيل 31 حالة وفاة جديدة.يذكر أنه تم إعطاء 953 ألفًا و532 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن في مختلف أرجاء بلجيكا.