مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ضمان حقوق المرأة أولوية لموسكو

أكد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، على أن ضمان حقوق المرأة يعد أولوية بالنسبة لموسكو، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على الدفاع عن هذه الحقوق في الأمم المتحدة.وقال مندوب روسيا الدائم ـ في تصريحات صحفية ـ "بإلهام من حكمتكم نتمنى لكم التوفيق وتحقيق إنجازات جديدة"وهنأ ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، النساء باليوم العالمي للمرأة، باللغات الرسمية الست المعتمدة في المنظمة.وكان نيبينزيا قد نشر مقطع فيديو على صفحة البعثة الروسية الدائمة في الأمم المتحدة، في "فيسبوك"، توجه فيه بتهنئة للمرأة بمناسبة (اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس ) وتحدث فيه أيضا بالعربية والإنجليزية والصينية والفرنسية والإسبانية.