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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3261 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:25 ص
كورونا
كورونا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3261 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و410 آلاف و61 حالة.

وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "أنه في 9 مارس، سجلت أوكرانيا 3261 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 160 أطفال، و54 عاملًا طبيًا".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 975 شخصًا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض في أوكرانيا إلى مليون و199 ألفًا و229 متعافى، بينما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة به حتى الآن 27 ألفًا و204 حالات وفاة بعد تسجيل 76 حالة أمس.

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