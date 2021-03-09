تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة في مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، صباح اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية، ورياحًا محملة بالأتربة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي تداعيات وسقوط أمطار.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها إلى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار في حالة سقوط أمطار.وشدد على مراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولى الساحلى للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصًا على سلامة المواطنين.