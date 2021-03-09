بايدن يلغي قرار ترامب بإعفاء رجل أعمال إسرائيلي من العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إلغاء قرار إعفاء قطب التعدين الإسرائيلي دان جيرتلر من العقوبات، الذي صدر في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب.وأوضحت الخزانة، أن إعفاء جيرتلر من العقوبات يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية القوية في مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم.جاء هذا الإجراء بعد أن دعت جماعات حقوقية كونجولية ودولية وعدد من المشرعين الأمريكيين الشهر الماضي إدارة الرئيس جو بايدن إلى التراجع عن الخطوة، التي اتخذها سلفه الجمهوري دونالد ترمب في اللحظات الأخيرة من ولايته.وفرضت وزارة الخزانة العقوبات في ديسمبر 2017 ويونيو 2018 متهمة جيرتلر باستغلال صداقته مع الرئيس السابق لجمهورية الكونجو الديمقراطية جوزيف كابيلا للفوز بصفقات تعدين تنطوي على محاباة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.وكشفت رخصة أصدرتها وزارة الخزانة، أن إدارة ترامب خففت خلسة العقوبات المفروضة على جيرتلر في الأسبوع الأخير لها بالسلطة.وحظرت العقوبات ممتلكات جيرتلر في الولايات المتحدة، وتحظر على الأمريكيين الدخول في صفقات معه ومع شركاته.