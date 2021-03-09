صحف السعودية: هجوم الحوثي على المنشآت النفطية يستهدف الاقتصاد العالمي

تناولت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، التهديدات الإرهابية الحوثية اليومية على المملكة واستهدافها لمقدرات وأمن وسلامة المنطقة والعالم، وتدمير الاقتصاد العالمي.وتحدثت صحيفة " البلاد" عن الاستهداف الأخير الذي تم فيه إطلاق صواريخ وطائرة بدون طيار على منشآت النفط في رأس تنورة وصوب الظهران، مؤكدة أنه يبرهن على أن تلك الميليشيات لا تستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية وحدها، بل الأمر يرتقي إلى استهداف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.وأوضحت الصحيفة ـــ فى افتتاحيتها تحت عنوان "ردع الإرهاب" ـــ أن السعودية طالما حذرت من جرائم الحرب التي تمارسها تلك الميليشيات، في ظل نوعية وطريقة الاستهداف، التي تدرك المملكة جيدا أن الرد عليها يجب أن يكون على قدر الاستهداف، لأن أمن المملكة وسلامة شعبها والمقيمين عليها خط أحمر، يجب ألا يتجاوزه كائن من كان، مشددة على أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.من جهتها قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها تحت عنوان (الاقتصاد العالمي.. والاستهداف الغادر)، إن الأيدلـوجية الإرهابية لمليشيا الحوثي، يسهل رصدها، وكيف أنها تتبنى كافة الأفكار والكيانات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن الـقوانين والـشرعية والإنسانية، في اعتقاد راسخ وإيمان شامل منها بأن هـذه المنهجية هي سبيلها في سبيل تحقيق أجنداتها التوسعية المشبوهة في المنطقة، وأن زعزعة الأمن والاستقرار وممارسة الاعتداءات الممنهجة ضد مفاصل حيوية في الاقتصاد العالمي، سيمكنها من تحقيق مستهدفاتها الشيطانية، والتي بات خطرها بالغ الـوضوح وأكثر من أي وقت مضى.وأوضحت أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الـدولـية، وأنها بقدر استهدافها الـغادر والجبان لـلـمملـكة، تستهدف بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي.