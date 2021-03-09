463 إصابة جديدة بكورونا في بوليفيا
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:30 ص
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سجلت بوليفيا 463 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 254 ألفًا و736 حالة.
وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفًا و845 حالة.
وأشارت الجامعة إلى أن 9 آلاف و785 شخصًا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بوليفيا.
وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفًا و845 حالة.
وأشارت الجامعة إلى أن 9 آلاف و785 شخصًا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بوليفيا.