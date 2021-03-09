463 إصابة جديدة بكورونا في بوليفيا

سجلت بوليفيا 463 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 254 ألفًا و736 حالة.وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفًا و845 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن 9 آلاف و785 شخصًا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بوليفيا.