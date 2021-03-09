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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف الإمارات: الاعتداءات الحوثية واستهدافها الطاقة يهدد استقرار المنطقة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:53 ص
الحوثيون
الحوثيون
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سلطت صحف الإمارات، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الضوء، على الإرهاب الحوثي اليومي، بصواريخه البالستية، وطائراته المسيرة المفخخة، تجاه المملكة العربية السعودية، وسباق التسلح غير المعلن بين الدول الكبرى، وخصوصا بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى.

وحذرت صحيفة "الاتحاد " من أن السكوت على التصعيد الحوثي، ولاسيما لجهة تزويد ذراعها الإرهابية بالصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة، يهدد بجر المنطقة للمزيد من العنف، وتدمير كل الجهود الأممية التي تم بذلها حتى الآن لدفع الحل السياسي إلى الأمام في اليمن.

وأوضحت في افتتاحيتها تحت عنوان "فوري وحاسم"، أنه بات على العالم التحرك لوقف هذه الاعتداءات التي تشكل استخفافًا بجميع القوانين والأعراف الدولية، يتمادى "الحوثيون" في تهديدهم للمدنيين والأعيان المدنية، باستهدافهم أمن الطاقة العالمي، ما يشكل دليلًا جديدًا على تعمدهم تقويض استقرار المنطقة.

وأشارت إلى أن الإمارات في إدانتها واستنكارها بشدة الاعتداءات الجبانة لميليشيات الحوثي الإرهابية، تجدد التضامن الكامل مع السعودية والوقوف معها ضد أي تهديد، انطلاقًا من أن أمن البلدين كل لا يتجزأ، وتحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تهدد بكوارث كبرى.


وتطرقت صحيفة "الخليج" للحديث عن سباق التسلح غير المعلن للدول الكبرى، وخصوصا بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، ما يدل على أن العلاقات بينها لا تأخذ مسارًا سلميًا؛ بل تتجه نحو مزيد من التصعيد، على الرغم من الآمال التي كانت مُعلقة على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجديدة، بأن تأخذ منحى مختلفًا عن الإدارة السابقة، وأن يكون الحوار هو السبيل لإقامة علاقات متوازنة وندية، بدلًا من أن تكون العلاقات قائمة على الصراع المفتوح.

وأكدت الصحيفة ـــ في افتتاحياتها تحت عنوان "سباق تسلح غير معلن" ـــ أن ما أعلنته إدارة بايدن بشأن العلاقات مع روسيا والصين، وخطرهما على مصالح الولايات المتحدة، وتشكيلهما تهديدًا استراتيجيًا لها، ورد موسكو وبكين على ذلك، لن يؤدي إلا إلى مزيد من انعدام الثقة وسوء العلاقات، وتصاعد وتيرة التحديات، بما يهدد الأمن والسلام الدوليين، مشيرة إلى الدعوة التي أطلقها قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية "ستارت كوم"، الأدميرال تشارلز ريتشارد، إلى قادة الولايات المتحدة العسكريين والسياسيين، للتفكير في طرق جديدة من شأنها "ردع التصرفات العدوانية" الروسية والصينية.

ووصفت الصحيفة هذا الكلام بـ"الخطر" ويعني أن العلاقات بين واشنطن وموسكو وبكين غير محكومة بضوابط وقيود سياسية وعسكرية، وأن الأمور قد تخرج عن السيطرة، طالما أن باب الصراع مفتوح على كل الاحتمالات، ولا توجد بوادر بأن هناك جهدًا حقيقيًا للحوار أو المفاوضات بين هذه الدول للاتفاق على قواسم مشتركة لإدارة العلاقات بينها سلميًا.

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