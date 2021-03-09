«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

تقدم فرقة مسرح الإسكندرية، بالبيت الفني للمسرح، عرض الأطفال والأسرة المسرحي "حكايات الصياد وأمير البحار"، اعتبار من يوم الخميس ١١ مارس الجاري، وتعرض المسرحية فى السادسة من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية."حكايات الصياد وأمير البحار" البطولة للفنانين "علاء زينهم، إبراهيم الملاح، مهند مختار، إيهاب مبروك، مريم إيهاب، شيرى المصري، محمد عوض، يحيى عرفة، ببيتو" بالإشتراك مع المهرج مينا مانوو، ديكور وليد السباعى، ألحان وتوزيع هشام زيتون، ماسكات وملابس هبة توفيق، إضاءة إبراهيم الفرن، مساعد مخرج جهاد محمد، إدارة مسرحية يحى حسن وحسام علاء وميار إيهاب، مخرج منفذ محمد البرشومى، تأليف وإخراج إيهاب مبروك.ويسمح بدخول الجمهور من الساعة الخامسة والنصف مساء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المسموح بها والتباعد وارتداء الكمامات.