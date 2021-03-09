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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«بيلد» الألمانية: خسرنا آلاف الممرضات منذ بداية كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:32 ص
الممرضات
الممرضات
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كشفت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء أن ألمانيا فقدت الآلاف من طاقم التمريض منذ بداية جائحة كورونا "كوفيد 19" يناير 2020.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه وفقا لتقارير أوردتها مجموعة فونكة الألمانية الإعلامية نقلًا عن أرقام لم تُنشر سابقًا من وكالة التوظيف الفيدرالية، والتي استفسرت عنها مجموعة اليسار البرلمانية، فإن هذه الخسائر تؤثر على المستشفيات وكذلك رعاية المسنين.

ووفقًا لذلك، انخفض عدد العاملين في الرعاية بأكثر من 9000 بين بداية أبريل ونهاية يوليو 2020 وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 0.5 %.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4252 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 2 مليون و509 آلاف و445 حالة.

وسجلت البلاد 255 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 72 ألفا و189 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليونين و319 ألفا و600 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 117 ألفا و700 حالة نشطة في البلاد.

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