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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طبيب نفسي عن «متحرش المعادي»: يعاني من اضطرابات جنسية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:28 ص
متحرش المعادي
متحرش المعادي
إسلام جمال
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أثارت واقعة التحرش بطفلة فى المعادي كثير من الجدل على السوشيال ميديا، فقد رصدت احدي كاميرات المراقبة شخص يستدرج طفلة للتحرش بها داخل احدى العمارات.


وفؤجي المتحرش الذي اتضح انه محاسب بأحد البنوك، بخروج قاطني الشقة المجاورة لمدخل العمارة، لينكشف أمره.

وعلي الفور، تمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وواجهته بالفيديو، لم ينكر الواقعة.

من جانبها، أكدت الدكتورة صفيناز عبد السلام، إستشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن التحرش بطفلة من الجرائم التي يجب ان تغلظ عقوبتها، بسبب التأثير النفسي الذي تتركه على الضحية طوال عمرها.

وقالت إن الجاني يعاني من اضطرابات جنسية تدفعه إلي التحرش بالاطفال، وفقدان التواصل مع أقرانه، ودعت لأستشارة طبيب نفسي، بشأن الضحية لتجاوز الازمة.

وطالبت بضرورة إعداد حملات اعلانية، وبرامج توعية، لتجنب مثل هذه الحوادث، بالاضافة إلي تغليظ العقوبة علي الجناه.

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