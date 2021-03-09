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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة الكابيتول توافق على تشديد الإجراءات الأمنية بسياج دائم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:06 ص
شرطة الكابيتول
شرطة الكابيتول
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أعلنت شرطة الكابيتول الأمريكية الموافقة على مراجعة صادرة عن الكونجرس تقترح تشديد الإجراءات الأمنية وتعيين مئات الضباط الآخرين وتعزيز البنية التحتية الأمنية في محيط الكابيتول.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء "إن شرطة الكابيتول الأمريكية تتطلع إلى مراجعة التوصيات التفصيلية من الجنرال المتقاعد راسل أونوريه وفريقه".

وأضاف البيان: "نعتقد أنه يلزم إدخال تحسينات على البنية التحتية لمجمع الكابيتول. ونتفق أيضًا على أننا بحاجة إلى زيادة قوتنا البشرية وقدرات الاستجابة الشاملة".

وأضاف البيان أن شرطة الكابيتول ستواصل العمل مع الجهات المعنية في الكونجرس ومسؤولي إنفاذ القانون لتعزيز الإجراءات الأمنية.

ويوصي تقرير مراجعة تدابير الأمن في الكابيتول، الكونجرس ومجلس شرطة الكابيتول بتبني سياسات فورية لتمكين اتخاذ قرارات الأزمات بشكل أفضل ومنح قائد شرطة الكابيتول سلطة اتخاذ قرارات مهمة في حالات الطوارئ، بما في ذلك طلب المساعدة من الحرس الوطني.

كما أوصى التقرير بأن يأذن الكونجرس لشرطة الكابيتول بتوظيف 350 ضابط شرطة إضافيًا وتفويض سلاح المهندسين بالجيش لتقييم التحسينات طويلة المدى في السياج الأمني المحيط بمبنى الكابيتول مع تعزيز المراقبة الأمنية وأنظمة الاستشعار.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد وجهت أونوريه لقيادة فريق عمل من شأنه إجراء مراجعة مدتها ستة أسابيع للوضع الأمني ​​المحيط بحادث الكابيتول في 6 يناير من أجل تحديد مجالات التحسين والتطوير.

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