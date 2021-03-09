436 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 142 ألفا و774 حالة، تعافى منها 134 ألفا و839 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و544 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1391 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.