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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

436 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:05 ص
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 142 ألفا و774 حالة، تعافى منها 134 ألفا و839 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و544 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1391 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

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