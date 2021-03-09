«يوم الشهيد» و«المرأة وقوانينها» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف

تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والدولي.في عموده "إنها مصر" بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "يوم الشهيد"، قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "أتذكر أن وزير الحربية الأسبق الفريق محمد فوزي حكى لي عن كيفية استشهاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق عبد المنعم رياض، والقصة تصلح أن يكون عنوانها "وطن يحيا بالشهداء"... لقد كان اليوم هو 9 مارس 1969، عندما ذهب القائدان الكبيران إلى الجبهة للوقوف على استعداد القوات المسلحة للحدث العظيم الذي تنتظره مصر كلها، يوم تحرير سيناء من دنس الاحتلال".وأضاف جبر: "لم يعبأ القائدان بالتحذيرات واندفعا على حافة القناة، وفجأة حدثت غارة إسرائيلية أدت إلى تفريغ الهواء، ولم يكن في جسد الشهيد جرح واحد، وإنما تحول إلى اللون الأزرق، بسبب انفجار الشعيرات الدموية تحت الجلد، بسبب ضغط الهواء... وقال الأطباء وقتها إن النزيف ينتج انفجار الأوعية الدموية القريبة من الجلد، ثم تظهر بقع تحت الجلد، تتحول إلى اللون الأزرق بمرور الوقت بسبب نقص الأكسجين... واستشهد الفريق عبد المنعم رياض وسط ضباطه وجنوده دفاعًا عن سيناء الغالية التي ارتوى كل شبر فيها بالدماء والتضحيات وأرواح الشهداء، وكانت هي صرخة الإلهام للعبور العظيم".وتابع جبر: "لم تنقطع تضحيات الشهداء واستمرت تحمى الحياة من أعداء الحياة، وبعد تحرير سيناء الغالية ابتليت سيناء بمن هم أخطر من الاحتلال الإسرائيلي".واستطرد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلًا إن أهل الشر تصور أن أرض الفيروز يمكن أن تكون وطنًا لهم، يجتمع فيها كل الإرهابيين من مستنقعات الدم والنار في مختلف مناطق العالم، ولكن مصر لم تحرر سيناء من إسرائيل لتتركها للإرهابيين... واستمرت التضحيات يومًا بعد يوم، وشبابنا الذي سطر بدمائه ملحمة العبور العظيم، أقسم بالله ألا يترك شبرًا فيها تحت دنس الاحتلال، وفتش عن الإرهابيين فوق الأرض وتحتها، وتمكن من هدم بنيتهم التحتية، وتقويض وجودهم".وأضاف جبر: "الإرهاب لم يكن في سيناء وحدها، بل حاولوا مد رقعة النار إلى مزيد من المدن المصرية، فتصدى لهم رجال الجيش والشرطة في معارك طويلة النفس، ولم يفقدوا الثقة أبدًا في أن الإرهاب سيندحر يومًا ما... الحمد لله، أننا ننعم الآن بالأمن والاستقرار، وعاد الهدوء إلى ربوع البلاد، والفضل في ذلك لشهدائنا الأبرار الذين لم يبخلوا بأرواحهم".وتابع جبر: "إذا سألت إرهابيًا: ما هي قضيتك غير أن تكون عدوًا للحياة وتزرع الموت والدماء؟ أما شهداؤنا الأبرار فلهم وطن يدافعون عنه، ولهم أهل وأقارب وأصدقاء، وأرض لا يقبلون أن تعيش تحت التهديد لحظة واحدة... ألم تروا آباء وأمهات وأقارب الشهداء، وهم يودعونهم في جنازات مهيبة تفتت الصخر في القلوب، وفي وجوههم علامة الصلاة والتقوى والخشوع، وأحزان أثقل من الجبال، لفقدان زهرات عمرهم وثمرة تضحياتهم... هم أحياء عند ربهم يرزقون، فلم يكونوا يومًا إلا مدافعين عن أوطانهم، وشتان بين من يضحى من أجل بلده، وبين من يهدد حياة أبناء بلده.واختتم الكاتب الصحفي كرم جبر مقاله قائلًا: "في يوم الشهيد، لا تنقطع التضحيات يومًا، ومع كل شهيد تزدهر الحياة، ويستمر العطاء".وفي عموه "صندوق الأفكار" بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "المرأة وقوانينها"، قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام": "أمس، احتفل العالم بيوم المرأة العالمي، وفي مصر نحتفل طوال شهر مارس بالمرأة، سواء في يومها العالمي، أو في يوم المرأة المصرية، الذي نحتفل به يوم 16 مارس من كل عام، بعد أن ثارت فيه المرأة المصرية ضد الاستعمار، وسقطت فيه أول شهيدة مصرية (حميدة خليل)، حينما تظاهرت أكثر من 300 سيدة، بقيادة هدى شعراوي، رافعات أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزي... ولم تكن حميدة خليل وحدها، ولكن كان معها سيدات عظيمات أخريات لم يبخلن بأرواحهن في سبيل استقلال مصر".وأضاف سلامة: "أيضا، هناك يوم عيد الأم (21 مارس)، ذلك الاحتفال الذي ظهر في مطلع القرن العشرين في أوروبا (mother's Day)، وقام الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين بتمصيره، والدعوة إليه في 21 مارس عام 1943، وأصبح بعد ذلك عيدا للأسرة المصرية كلها".وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" أن المرأة المصرية سيدة مكافحة بكل معنى الكلمة، تتحمل، وبصبر، أعباء ضخمة دون ضجيج، وتعمل مع زوجها في الحقل منذ قديم الزمان، وتربي أولادها، وتتحمل متاعب كثيرة.وتابع سلامة أن اهتمام الدولة بالمرأة المصرية بدأ بعد ثورة 1952، وقد أصبحت بعدها المرأة وزيرة، وجاءت قوانين الأحوال الشخصية الحالية لتعيد للمرأة بعضًا من حقوقها الضائعة، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظيت المرأة المصرية برعاية خاصة تستحقها، بعد أن قامت بدور رئيسي في الحفاظ على الدولة من الانهيار والتآكل.واختتم الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة مقاله قائلًا: "الآن، هناك من يحاول العبث بحقوق المرأة في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقترحة، وأعتقد أن ما يتم طرحه يحتاج إلى إعادة دراسة متأنية قبل أن يظهر إلى النور، ويسهم، دون قصد، في "تصديع" جدران الأسرة المصرية".وفي عموده "رأي" بصحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان "شائعات تحت الحزام"، أشار الكاتب الصحفي السيد البابلي إلى أنه وراء كل شائعة مليون سبب وسبب، والذين يطلقون الشائعات إما يقومون بذلك عن جهل أو غباء أو محاولة لإظهار العلم ببواطن الأمور أو من الذين يهدفون إلى نشر الفتنة وضياع الحقيقة والتأثير على الرأي العام.وقال البابلي إن صندوق تطوير المناطق العشوائية بدأ في تنفيذ مشروع لتطوير القاهرة الإسلامية للمحافظة على الكنوز والثروات التي تزخر بها أحياء القاهرة القديمة من آثار تمثل تاريخا وقيمة في الحضارة الإنسانية... وما أن بدأ الصندوق التنفيذ إلا وكانت هناك شائعات تتحدث عن أن الحكومة سوف تقوم بإزالة هذه المناطق الأثرية لبناء مبان جديدة.وأضاف البابلي: "ولأن الشائعة مغرضة وتتنافى مع العقل والمنطق وتمثل نوعا من الضرب تحت الحزام لجهود تستهدف المحافظة على الطابع الأثري الإسلامي في هذه المناطق الذي يمثل عاملا من عوامل الجذب السياحي، فإن خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية سارع إلى الرد ليشرح أصل الحكاية وراء هذه الشائعات، قائلا إن المواطنين تعدوا على الآثار والشكل الإسلامي، خاصة في مناطق الحسين وباب النصر وباب زويلة التي أصبحت من العشوائيات رغم وجود الآثار بها... ومضى خالد صديق يقول أنتم مش فاهمين حاجة خالص، سيتم تطوير العمران في هذه المناطق فقط، وسيتم الحفاظ على طابعها وآثارها وعلى الحرف والمهن من أجل تنمية السياحة".وتابع البابلي: "والحقيقة أن خالد صديق لم يكن في حاجة للانزعاج والتكذيب، فالحكاية واضحة وتتحدث بكل وضوح عن أفراد استولوا أيضًا على المناطق الأثرية التي لا تقدر قيمتها بثمن وأقاموا فيها وعليها ورشا ومحال ومنازل أيضا... وجولة في هذه المناطق تكشف عن إهمال في المحافظة على كنوز الآثار الإسلامية الموجودة فيها، وهو إهمال استمر لعدة قرون ووصل إلى حد أن هناك من اعتدى واستولى على أحد الآثار وقام بتحويله إلى محل لإصلاح إطارات السيارات... والله إحنا لا ندري ماذا نملك من كنوز".وفي عموده "خط أحمر" بصحيفة "المصري اليوم" وتحت عنوان "دور أصحاب المال"، قال الكاتب الصحفي سليمان جودة: "في أغسطس 2018 كتبت عن الطالبة يمنى الخضيري ابنة مدينة قوص الصعيدية التي حصلت على الدرجة النهائية في جميع مواد الثانوية العامة... وما كاد محمد فريد خميس يطالع قصتها حتى سارع يعرض عليها منحة دراسية مجانية في الجامعة البريطانية أو في أكاديمية الشروق، مع إعاشة وإقامة على نفقته طوال فترة الدراسة، وكان ذلك مما يجب أن نذكره للرجل يرحمه الله".وأضاف جودة: "وقبل أيام كتبت عن جمعية محبي الفنون الجميلة، التي تجد نفسها حائرة بين الاستعداد للاحتفال بمرور مائة سنة على إنشائها في العام المقبل، وبين البحث عن طريقة تدبر بها إيجار مقرها في جاردن سيتي، وإلا، فإنها سوف تجد نفسها على الرصيف... وما كاد المهندس سميح ساويرس يعرف بمأزقها حتى سارع من جانبه يعرض رعايتها من خلال مؤسسة ساويرس الثقافية لتبقى الجمعية على قيد الحياة، وتظل قادرة على استقبال جمهورها، ثم تظل قادرة على نشر قيم الفنون الجميلة في مجتمع هو أحوج ما يكون إليها".وتابع جودة: "وأتذكر الآن أن جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون، قرر أول فبراير الماضي التخلي عن رئاستها في الربع الثالث من هذه السنة، وأعلن أنه سيتفرغ بعدها للأعمال الخيرية التي سينفق فيها بعض ماله وكل وقته، تاركًا شركته وراءه لمن يدير أعمالها في أنحاء العالم... اتخذ بيزوس هذا القرار بعد أن نقل الشركة الشهيرة من مجرد فكرة قبل 27 سنة، إلى كيان ضخم يعمل فيه مليون و300 ألف شخص من الموهوبين والمخلصين على حد تعبيره وهو يتحدث عنهم... ولم يكن رئيس أمازون أول من يقرر السير في هذا الطريق بين رجال الأعمال الكبار حول العالم، لأن بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت كان قد سبق في ذات السبيل ومعه زوجته ميلندا ولا يزالان".واختتم الكاتب الصحفي سليمان جودة مقاله قائلًا: "هناك رجال أعمال مصريون كثيرون يقومون بدور اجتماعي لا بديل عنه في البلد، وربما لا يعلنون عن ذلك بما يكفي، ولكننا ننتظر من كل صاحب مال دورًا أكبر في هذا الاتجاه، وسوف تبقى منحة خميس للطالبة الخضيري، ورعاية ساويرس لجمعية الفنون الجميلة، خطوات محمودة لها ما بعدها من آخرين على طول الطريق".