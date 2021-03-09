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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 12 ألف عبوة عصير مجهولة المصدر بالبحيرة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:42 ص
عصير مجهولة المصدر
عصير مجهولة المصدر
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، لضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المنتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.

أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط مخزن بيع مواد غذائية بالجملة لحيازته 300 كرتونة بكل كرتونة 40 بإجمالي 12 ألف عبوة عصير مجهولة المصدر وبدون مستندات وضبط 8 كرتونات بكل واحدة 15 كيس بكل كيس 20 قطعة مصاصة بالفراولة، بقصد الغش التجارى لاختلاف بيانات تاريخ الإنتاج المدون على العبوات من الخارج وعلى الأكياس بالداخل.

كما تم ضبط 500 كرتونة منظفات فى كل كرتونة 12 كيس وتم وزن المنتج تبين تلاعب فى الأوزان كما هو مدون على الأكياس من وزن غش تجارى لوجود عجز فى المنتج النهائى المعد للبيع فى مصنع تصنيع وتعبئة منظفات بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها وتحرير 2 محضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.

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