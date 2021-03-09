باكستان تسجل 1353 إصابة و54 وفاة جديدة بكورونا

سجلت باكستان 1353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 593 ألفا و453 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات الفيروس التابع لوزارة الصحة - حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء - بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 54 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و281 وفاة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 563 ألفا و823 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 16 ألفا و349 شخصا.