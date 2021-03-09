الهند تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 15 ألفا و388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 11 مليونا و244 ألفا و786 حالة.وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - أنه تم تسجيل 77 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 157 ألفا و930 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 ملايين و899 ألفا و394 شخصا.