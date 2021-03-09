كازاخستان تسجل 571 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كازاخستان 571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 219 ألفا و325 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 464 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 202 ألفا و694 حالة.وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 18 ألفًا و758 شخصًا، منهم 4638 يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم كذلك 40 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.