ضبط سلع تموينية بـ10 آلاف جنيه مهربة من «جمعيتى» بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملات تموينية مكبرة على كافة الأنشطة والمخابز البلدية؛ لمراقبة تنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات التموينية والتجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة.وأسفرت الحملة عن ضبط محطة تموين سيارات للقيام بالغش والتدليس على جمهور المواطنين، وذلك لوجود عجز في معيار مادة السولار لكل 20 لتر عجز بمقدار 150 سم³، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.كما تم ضبط مسئول عن محل "جمعيتي" بمركز إدكو، وذلك لتصرفه في كمية من السلع التموينية بدون وجه حق وهي عبارة عن 700 كيلو أرز تمويني مدعم، و864 قطعة صابون سلعة تموينية، بإجمالي مبلغ دعم 10480 جنيهًا تقريبا.وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض علي النيابة العامة.