رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية تصدر بيانًا هامًا بشأن تأشيرات السفر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:07 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
هدير سند
طباعة
قالت الخارجية الأمريكية، إن معظم من قدموا طلبات للحصول على تأشيرات أميركية وتمّ رفضهم بسبب قرار الرئيس الأسبق دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة أو دول إفريقية، يمكنهم السعي لإعادة النظر في طلباتهم، أو التقدم بطلبات جديدة، حسبما نقلت "رويترز".

وألغى الرئيس جو بايدن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب في 20 يناير، أول يوم له في السلطة، واصفا إياه بأنه "وصمة عار على ضميرنا القومي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الذين تقدموا للحصول على تأشيرات وتم رفضها قبل 20 يناير 2020، عليهم التقدم بطلبات جديدة ودفع الرسوم الخاصة بها.

وأضاف أن من تم رفضهم في 20 يناير 2020 أو بعد ذلك، يمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر في طلباتهم دون الحاجة لإعادة التقديم أو دفع رسوم إضافية.

وتفيد بيانات وزارة الخارجية أن نحو 40 ألف شخص مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بموجب الحظر منذ ديسمبر 2017، بعدما أقرت المحكمة العليا الأميركية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلي.

وقامت إدارة ترامب بإضافة بعض الدول وشطب دول أخرى من قائمة الحظر، وضمت في الفترة الأخيرة من رئاسته ميانمار وإريتريا وإيران وقرغيزستان وليبيا ونيجيريا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وتنزانيا وفنزويلا واليمن.

موضوعات متعلقة

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

قتل زوجته بـ«شاكوش».. ومات أثناء هروبه

الصور

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

الأكثر قراءة

السيسي: الجيش والشرطة شعب مصر.. والشهداء قدموا أرواحهم لكي تعيش بلدنا

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

السيسي: سيرة الشهيد تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا «الجنوب إفريقية»

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة