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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:59 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 93 ألفا و263 حالة.

وأوضح المقر - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أنه من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 427 إصابة عدوى محلية و19 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت العاصمة سول والمناطق المحيطة بها 299 إصابة، لتشكل 70% من مجمل الإصابات المحلية، في حين أبلغت باقي المناطق عن 128 إصابة.

وفي الوقت نفسه، سجلت البلاد 3 حالات وفاة إضافية بكورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1645 حالة وفاة، لتمثل نسبة الوفيات 1.76% من إجمالي المصابين، وظل عدد المرضى من أصحاب الحالات الحرجة أو الخطرة دون تغيير عند 128 شخصا.

وتابع المقر أن عدد حالات الشفاء من المرض ارتفع إلى 83 ألفا و900 متعاف، بزيادة 426 حالة شفاء عن اليوم السابق، بينما وصل عدد المرضى الخاضعين لعلاج كورونا تحت الحجر الصحي إلى 7718 شخصا، بزيادة 17 شخصا عن اليوم السابق.

أما على صعيد اللقاحات، فقد أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تطعيم 383 ألفا و346 شخصا ضد الجائحة منذ إطلاق حملة التطعيم واسعة النطاق في يوم 26 فبراير الماضي، وأكدت عزمها تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر القادم.

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