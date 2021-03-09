اعتراض طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلنت قوات التحالف، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط بالسعودية وفقا لما نقلته وسائل اعلام عربية منذ قليل.يأتي هذا فيما تعهدت وزارة الدفاع السعودية بتوجيه "ضربات موجعة" إلى قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية ردا على هجماتها الأخيرة على المملكة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية والتحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، في حديث لقناة "العربية"، أمس الإثنين، إن بلاده تعاملت مع الهجمات التي استهدفتها بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وزوارق مفخخة بطريقة "فريدة في التاريخ العسكري"، مضيفا: "عندما أذكر هذه النقطة أنا أتحدث من موقف القوة، من زاوية مشرقة في حفظ الأمن والاستقرار للمملكة العربية السعودية وحماية مواطنيها مقدراتها والمقيمين على أراضيها".