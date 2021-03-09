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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 9 مارس 2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:47 ص
برج الحمل
برج الحمل
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تتغير الظروف إلى الأفضل فيحمل إليك هذا اليوم فرصًا مادية ومهنية جديدة، تفتح أمامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية.

عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.

صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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