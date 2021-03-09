حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 9 مارس 2021
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:36 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تتغير الظروف إلى الأفضل فيحمل إليك هذا اليوم فرصًا مادية ومهنية جديدة، تُفتح أمامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية.
عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.
صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين.
الثور
مهنيًا: تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء.
عاطفيًا: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة.
الجوزاء
مهنيًا: الوعود كثيرة وغنية، تحت تاثير القمر من الدلو الذي يحمل فرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها.
عاطفيًا: يخفّ اليوم قليلًا الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.
صحيًا: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.
السرطان
مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك.
عاطفيًا: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.
صحيًا: لا تتسرّع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريبًا.
الأسد
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقدًا آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة.
عاطفيًا: في هذا اليوم تكون أكثر إنسان سعيد في حياته العاطفية بعد التخلص من أمور مستجدة أزعجت العلاقة بالشريك.
صحيًا: ممارسة الألعاب التثقيفية مع الآخرين تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال.
العذراء
مهنيًا: في هذا اليوم تتاح أمامك مجموعة كبيرة من الفرص المهنية والمادية، ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه.
عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة، إنها مرحلة مهمة من حياتك العاطفية.
صحيًا: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور.
الميزان
مهنيًا: فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقيًا.
عاطفيًا: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما وتتوضح الرؤية حول الكثير من الأمور.
صحيًا: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطرًا جدًا بسبب الإهمال.
العقرب
مهنيًا: يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد تقض مضجعك
عاطفيًا: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتسعى مع الشريك للخروج من محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف إلى عالم واسع.
صحيًا: امنح نفسك المزيد من الراحة لتستعيد عافيتك وصفاءك الذهني.
القوس
مهنيًا: يرمز هذا اليوم إلى فرص جديدة في حياتك العملية ويدعوك الى الايجابية في التصرّف ويكون مناسبًا لك وللمشاريع.
عاطفيًا: تميل إلى الوحدة والانكماش وربما إلى مراجعة الذات بشأن علاقة رومانسية بدأتها منذ مدة قصيرة وتحاول المحافظة عليها.
صحيًا: عليك أن تكون صاحب وعي كبير لأن الكثير من المسؤوليات الملقاة عليك تتطلب منك المزيد من الجهد.
الجدي
مهنيًا: بعض الظروف المتعلّقة بوضع إداري قد تربكك مدة قصيرة جدًا، لأنك تكون قادرًا على إيجاد الحل سريعًا.
عاطفيًا: العلاقة ببعض النساء مهمة جدًا وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقًا.
صحيًا: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام.
الدلو
مهنيًا: يتحدث القمر المتنقل في برجك عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الأنظار بسبب مشروع مهم وفريد في نوعه.
عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ أحداث استثنائية، حاول أن تصغى إلى الشريك وأن تستشيره في معظم قراراتك.
صحيًا: قد تتلقى عرضًا أو تحضّر لسفر أو تسافر فجأة في هذه الأثناء لترتاح من مشاكلك العملية.
الحوت
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرص مالية جديدة وأسفار وعروض استثنائية، عليك التخلّي عن انتماء أو معتقد أو موقع للاستفادة من هذه الفرص.
عاطفيًا: حاذر من إثارة غيرة الشريك، وكُن دقيقا في حواراتك ومراسلاتك وتعاطيك مع الآخرين، ولا سيما المقربين من الشريك.
صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل.
الحمل
مهنيًا: تتغير الظروف إلى الأفضل فيحمل إليك هذا اليوم فرصًا مادية ومهنية جديدة، تُفتح أمامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية.
عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.
صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين.
الثور
مهنيًا: تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء.
عاطفيًا: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة.
الجوزاء
مهنيًا: الوعود كثيرة وغنية، تحت تاثير القمر من الدلو الذي يحمل فرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها.
عاطفيًا: يخفّ اليوم قليلًا الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.
صحيًا: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.
السرطان
مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك.
عاطفيًا: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.
صحيًا: لا تتسرّع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريبًا.
الأسد
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقدًا آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة.
عاطفيًا: في هذا اليوم تكون أكثر إنسان سعيد في حياته العاطفية بعد التخلص من أمور مستجدة أزعجت العلاقة بالشريك.
صحيًا: ممارسة الألعاب التثقيفية مع الآخرين تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال.
العذراء
مهنيًا: في هذا اليوم تتاح أمامك مجموعة كبيرة من الفرص المهنية والمادية، ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه.
عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة، إنها مرحلة مهمة من حياتك العاطفية.
صحيًا: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور.
الميزان
مهنيًا: فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقيًا.
عاطفيًا: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما وتتوضح الرؤية حول الكثير من الأمور.
صحيًا: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطرًا جدًا بسبب الإهمال.
العقرب
مهنيًا: يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد تقض مضجعك
عاطفيًا: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتسعى مع الشريك للخروج من محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف إلى عالم واسع.
صحيًا: امنح نفسك المزيد من الراحة لتستعيد عافيتك وصفاءك الذهني.
القوس
مهنيًا: يرمز هذا اليوم إلى فرص جديدة في حياتك العملية ويدعوك الى الايجابية في التصرّف ويكون مناسبًا لك وللمشاريع.
عاطفيًا: تميل إلى الوحدة والانكماش وربما إلى مراجعة الذات بشأن علاقة رومانسية بدأتها منذ مدة قصيرة وتحاول المحافظة عليها.
صحيًا: عليك أن تكون صاحب وعي كبير لأن الكثير من المسؤوليات الملقاة عليك تتطلب منك المزيد من الجهد.
الجدي
مهنيًا: بعض الظروف المتعلّقة بوضع إداري قد تربكك مدة قصيرة جدًا، لأنك تكون قادرًا على إيجاد الحل سريعًا.
عاطفيًا: العلاقة ببعض النساء مهمة جدًا وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقًا.
صحيًا: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام.
الدلو
مهنيًا: يتحدث القمر المتنقل في برجك عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الأنظار بسبب مشروع مهم وفريد في نوعه.
عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ أحداث استثنائية، حاول أن تصغى إلى الشريك وأن تستشيره في معظم قراراتك.
صحيًا: قد تتلقى عرضًا أو تحضّر لسفر أو تسافر فجأة في هذه الأثناء لترتاح من مشاكلك العملية.
الحوت
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرص مالية جديدة وأسفار وعروض استثنائية، عليك التخلّي عن انتماء أو معتقد أو موقع للاستفادة من هذه الفرص.
عاطفيًا: حاذر من إثارة غيرة الشريك، وكُن دقيقا في حواراتك ومراسلاتك وتعاطيك مع الآخرين، ولا سيما المقربين من الشريك.
صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل.