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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمانيون أوروبيون يطلقون حملة ضد أنقرة للإفراج عن ديمرطاش

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:40 ص
برلمانيون أوروبيون
برلمانيون أوروبيون
أمينة ذكى
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أطلق برلمانيون أوروبيون حملة للمطالبة بالإفراج عن السياسي الكردي المسجون "صلاح الدين دميرطاش"، الذي لا يزال في السجن على الرغم من حكمين من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنه، حسبما ذكرت وكالة أنباء ميزوبوتاميا.

وقالت إيفين إنسير، وهي سياسية سويدية من أصل كردي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وعضو في البرلمان الأوروبي، في بيان، إن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد محتجز في السجن، والتهم الملفقة ضده لها دوافع سياسية.

وتابعت إنسير: "لقد انتظرنا أن تحترم تركيا أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن تركيا رفضت الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الملزمة، لذلك اتخذت إجراء في يناير وقدمت اقتراحا إلى البرلمان الأوروبي لإصدار قرار بشأن دميرطاش"، وتابعت إنسير: "إن 590 من أصل 705 برلمانيين صوتوا لصالح الاقتراح الذي يدعو إلى الإفراج الفوري عن دميرطاش".

ووقع مشرعون من 47 عضوا في مجلس أوروبا على الحملة، وتابعت انسير: لقد أرسلنا التوقيعات إلى مجلس وزراء البرلمان الأوروبي، وسيتم تناول هذه القضية في المجلس في اجتماع يوم 10 مارس".

كان دميرطاش في السجن منذ نوفمبر 2016 بتهم سياسية الدوافع على الرغم من حكمين ملزمين لصالح إطلاق سراحه من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا تزال الحكومة التركية ترفض إطلاق سراح دميرطاش، وقبلت محكمة تركية في 7 يناير الماضي لائحة اتهام جديدة ضده و107 آخرين يطالبون بالسجن المؤبد فيما يتعلق باحتجاجات كوباني عام 2014.

وكان دميرطاش قد دعا إلى احتجاجات في الشوارع لدعم المقاتلين الأكراد في بلدة كوباني السورية بينما اتهم أنقرة بالفشل في تقديم المساعدة الكافية لكوباني ودعم تنظيم داعش في العراق والشام.

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