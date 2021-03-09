الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

ينظم قصر السينما بجاردن سيتي٬ في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء٬ الفيلم الروائي الطويل٬ North by Northwest أو "شمال إلى الشمال الغربي"٬ لمخرج أفلام الجريمة والرعب الأمريكي٬ ألفريد هيتشكوك.الفيلم من إنتاج عام 1959 وتبلغ مدة عرضه 136 دقيقة. الفيلم من بطولة: كاري جرانت٬ إيفا ماري سانت٬ جيمس ماسون٬ جيسي رويس لانديس٬ ليو جي كاول٬ وجوزفين هاتشينسون.تدور أحداث الفيلم في أجواء من الإثارة التشويقية والغموض حول مدير ناجح في إحدى شركات الإعلانات بمدينة نيوريوك يتم اختطافه على يد مجموعة من الجواسيس الأجانب، ولكن بسبب خطأ في الهوية بسبب اعتقادهم أنه جاسوس تابع للحكومة الأمريكية، ومن ثم تتم مطاردته عبر الولايات المتحدة٬ ويحدث ذلك من خلال رحلة مثيرة داخل قطار من مدينة نيويورك إلى شيكاغو.ودارت في القطار أحداث مثيرة بين الشرطة وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، وذلك بعد اتهامه أنه قام بقتل دبلوماسي أجنبي بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيوريوك، ويلتقي أثناء تلك الرحلة بشابة جذابة شقراء تساعده على الهروب من الشرطة، وتتحول العلاقة بينهما لعلاقة غرامية.ويعقب عرض الفيلم ندوة حول أهم موضوعاته ومحاوره٬ تقدمها نشوي نبيل٬ مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية٬ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.