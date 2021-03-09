شكوى أوروبية ضد تركيا لدعمها العنف ضد المرأة

تقدمت الجمعية الأوروبية للدفاع عن الحقوق والحريات (ASSEDEL)، وهي منظمة غير ربحية،، بشكوى إلى فريق خبراء مجلس أوروبا المعني بالعمل ضد العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (GREVIO) في يوم المرأة العالمي احتجاجا على تصاعد عمليات العنف ضد المرأة في تركيا، وفقا لما نقلته الجمعية عبر موقعها الإلكتروني.يأتي هذا فيما تم التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة باسم اتفاقية اسطنبول، في 11 أبريل 2011، ومنذ ما يقرب من عقد من الزمان منذ توقيعها، ولكن الاتفاقية تم انتهاكها في تركيا.و يتناول تقرير الجمعية الحقوقية الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة، ويسلط الضوء على حالة المرأة والتقاعس في تنفيذ اتفاقية اسطنبول على أساس الفقرات 5 و13 و14 و15 من المادة 68.ووفقا للتقرير، فقد أصبحت تركيا الدولة العضو 13 في مجلس أوروبا في 13 أبريل 1950 واستضافت اتفاقية اسطنبول في عام 2011. ومع ذلك، فإن البلاد لديها سجل فاشل في منع الحقوق الأساسية للمرأة.