الصين تسجل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:16 ص
وكالاتطباعة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في
الثامن من مارس انخفاضا من 19 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.
وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 9 مقابل 17 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.
ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90002 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.
الثامن من مارس انخفاضا من 19 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.
وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 9 مقابل 17 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.
ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90002 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.