الصين تسجل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 فيالثامن من مارس انخفاضا من 19 حالة في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 9 مقابل 17 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90002 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.