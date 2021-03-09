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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:05 ص
الشهيد الحى
الشهيد الحى
نضال ممدوح
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يستضيف مركز الدراسات الاستراتيجية٬ بمقره الكائن بميدان طلعت حرب٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "أدباء عرب.. مرايا ونوافذ"٬ وذلك ضمن فعاليات صالون الاستقلال الثقافي.

ويحل سفير سوريا في مصر٬ بسام درويش ضيفا على الندوة٬ والتي يشارك فيها كل من: الكاتبة السورية ريتا بربارة٬ حيث تناقش مجموعتها القصصية "الشهيد الحي" ويناقشها الناقد المصري أحمد رجب شلتوت.

كما يناقش الصالون المجموعة القصصية "أحلام راقصة" للكاتب زكريا صبح٬ ويناقشها الناقد محمد محمود. هذا ويدير اللقاء الكاتب أحمد سراج.

وكانت المجموعة القصصية "الشهيد الحي" للكاتبة السورية المقيمة في مصر٬ ريتا بربارة٬ قد صدرت عن دار المثقف للتوزيع والنشر٬ والتي سبق وصدر لها عن نفس الدار مجموعة قصصية أخرى تحت عنوان "جرح الفينيق".

ومن إحدى نصوص المجموعة المعنون بــ"الشال البنفسجي" نقرأ:
عادوا.. بعد تحرير المدينة إلى منازلهم المدمرة٬ وكل منهم يفكر في بيته٬ وما جرى له٬ وكيف سيجعله صالحًا للسكن.

وحده فكر في الجميع!٬ هل تتعجبون؟ لم العجب؟ فقد قرر أبو أحمد عاشق الزرع والزهور التعبير عن سعادته بالعودة٬ فتكفل بتزيين شرفات حيه كلها هو ومن يرغب في مساعدته٬ وشيئا فشيئًا بدأ اللبلاب يحتضن الجدران بحنان٬ وتملأ الأسقف بداليات كثيرة٬ ووضعت العديد من الأحواض الملونة داخلها زهور جورية٬ أزهرن متمايلات مع نسمات الهواء كراقصات باليه رشيقات٬ وتحول الحي المدمر إلي مكان أسطوري.

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