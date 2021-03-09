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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض فيلم «Psycho» بنادى الحرية السينمائى.. الليلة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:35 ص
فيلم Psycho
فيلم Psycho
نضال ممدوح
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يُنظم نادي الحرية السينمائي٬ التابع لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "Psycho" أو "المضطرب عقليا" لرائد أفلام الرعب المخرج ألفريد هيتشكوك. ويعقب علي الفيلم الناقد السينمائي محمد كمال مبارك.

الفيلم من إنتاج عام 1960 عن رواية للكاتب روبرت بلوخ٬ وتبلغ مدة عرض الفيلم 109 دقيقة٬ ومن بطولة: أنتوني بركنز٬ جانيت لي٬ فيرا مايلز٬ جون جافن٬ سيمون أوكلاند٬ وجانيت نولان.

وقد حاز فيلم سايكو، لقب ملك أفلام الرعب السيكولوجية، ويعتبر واحدًا من من أفلام الرعب رفيعة المستوى، كما يعد سايكو واحدًا من أهم أفلام التشويق والإثارة، حيث يترك المخرج ألفريد هيتشكوك، المشاهد متعلقًا ومتشوقًا ببراعته التقليدية والمعهودة عنه، ليتعرف في نهاية الفيلم على شخصية القاتل الذي يشكل حينها بالمفاجأة الكبرى.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى ماريون، تعمل سكرتيرة بمكتب عقارات وهي على علاقة حب بشاب، ويرغب الشابان بالزواج، لكنهما لا يملكان المال الكافي لذلك، ولا يملكان ما يكفيهم لإقامة حفل الزفاف، وخاصةً أن الشاب لديه متطلبات مالية تتمثل بدفع نفقات لزوجته المطلقة.

في أحد الأيام يكلف مدير العقار الشابة ماريون بإيداع مبلغ أربعين ألف دولار أمريكي، داخل البنك وأثناء ذلك تقرر ماريون اختلاس المبلغ والفرار من المدينة.

وفي طريق السفر تواجهها بعض المشاكل، وخاصة أنها اضطرت للنوم في سيارتها ليلا ً بسبب الإرهاق، لتجد رجل الشرطة عند سيارتها صباحًا ليسألها ويطلب منها أوراق الإثبات الرسمية للسيارة، ويلاحظ الشرطي الارتباك الواضح على ماريون مما يثير الشك لديه فيها وتتوالي الأحداث.

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