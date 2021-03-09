حصيلة وفيات كورونا فى أمريكا اللاتينية تتجاوز 700 ألف

حصدت جائحة كورونا في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من 700 ألف شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم في ديسمبر 2019، بحسب تعداد أعدّته وكالة "فرانس برس" الثلاثاء، استنادًا إلى بيانات رسمية.وبلغ عدد الوفيات المسجّلة رسميًا في دول المنطقة الـ34 ما مجموعه 700.022 وفاة (من أصل 22.140.444 إصابة مسجّلة)، لتكون بذلك ثاني منطقة أكثر تضرّرًا من الجائحة في العالم خلف أوروبا (876.511 وفاة) وأمام الولايات المتّحدة وكندا (547.986 وفاة) وآسيا (292.925 وفاة).وبعدما تراجع المنحنى الوباء قليلًا خلال الخريف، سجّلت أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية تزايدًا مطّردًا في ديسمبر.ومنذ منتصف فبراير تراجع معدّل الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في هذه المنطقة مجدّدًا إلى ما دون عتبة الثلاثة آلاف وفاة.والأسبوع الماضي بلغ معدّل الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في هذه المنطقة 2850 وفاة أي بارتفاع 6% مقارنة بالأسبوع الذي سبق.ووصلت حصيلة وفيات الجائحة في هذه المنطقة إلى 400 ألف وفاة في 31 تشرين الأولأكتوبر، وإلى 500 ألف في 29ديسمبر، وإلى 600 ألف في 2 فبراير.وتعني هذه الأرقام أنّه اعتبارًا من 31 أكتوبر سجّلت المنطقة مئة ألف وفاة في غضون 59 يومًا ثم مئة ألف وفاة خلال 35 يومًا ومئة ألف وفاة إضافية خلال 35 يومًا أيضًا.وهذه ثاني منطقة في العالم تصل فيها حصيلة وفيات الجائحة إلى 700 ألف بعد أوروبا التي بلغت هذه العتبة في 25 يناير.وأحصت البرازيل والمكسيك لوحدهما ثلثي الوفيات المسجّلة في المنطقة بأسرها.والبرازيل هي، بعد الولايات المتّحدة، ثاني أكثر دولة في العالم تضرّرًا من الجائحة سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات، إذ بلغ عدد ضحايا الفيروس في هذا البلد 266.398 وفيات من أصل حوالى 11 مليون إصابة.أما المكسيك فسجّلت 190.604 وفيات من أصل ما يقرب من 2.1 مليون إصابة.