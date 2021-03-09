صدور كتاب «لغز الفن» عن دار خطوط

صدر حديثًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ كتابًا جديدًا بعنوان: "لغز الفن: قراءة اختبارية في التشكيل العربي" من تأليف طلال معلا، الغلاف رؤية بصرية لمدير الدار الفنان محمد العامري.ويستهل المؤلف كتابه بمقدمة جاء فيها: تردد الحديث كثيرًا في الكتابات التشكيلية عن قطيعة بين المحامل التشكيلية العربية وإرثها الجمالي والفني، واعتبرت بشكل أو بآخر تقليدًا جامدًا للتيارات الفنية الغربية، وخاصة فنون التصوير المتنوعة.إلا أن كتابات موازية حاولت الاستفادة من تدعيم النهوض الوطني والقومي منذ منتصف القرن الماضي تقريبًا، بإحياء العلاقة فيما بين الحاضر بمعطياته الجمالية التي وفرت للمبدعين من الفنانين أرضية متينة للتحصيل الأكاديمي والثقافي الذي يساعد على تمتين العلاقة مع التاريخ، ووعي هذه العلاقة على أساس من التوازن الجمالي الذي اعتمد على غايات جمالية مستنبطة من الفنون التي دعاها بعضهم فنونًا وظيفية، وبرغم كل ماقيل عن تصنيف الفنون التشكيلية العربية، إلا أن تكاملًا مزاجيًا وروحيًا وشعبيًا بقي يربط هذه الفنون بالواقع الذي تختلف مستويات ارتباطه بأنواع الفنون المعهودة والمستجدة.وكما كان للفنون الماثلة في الحضارات العريقة دور عظيم يحدد الانتماء، كان للفنون التي تلتها في كل عصر من العصور دور مشابه في دفع التساؤلات الإبداعية باتجاه المنحى التعويضي للذات المتلقية لهذه الفنون.ولعل انتقال الفنون المبكر في أماكن مختلفة من العالم، من المحامل الشمولية التي كانت تؤدي أدوارًا وظيفية عامة، إلى الصالات والمتاحف والدور المغلقة، كان سباقًا على ماجرى في المنطقة العربية، إلا أن كل ذلك لايلغي بأي شكل من الأشكال الدور الوظيفي للفنون.