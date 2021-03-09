رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور كتاب «لغز الفن» عن دار خطوط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:16 ص
لغز الفن
لغز الفن
نضال ممدوح
طباعة
صدر حديثًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ كتابًا جديدًا بعنوان: "لغز الفن: قراءة اختبارية في التشكيل العربي" من تأليف طلال معلا، الغلاف رؤية بصرية لمدير الدار الفنان محمد العامري.

ويستهل المؤلف كتابه بمقدمة جاء فيها: تردد الحديث كثيرًا في الكتابات التشكيلية عن قطيعة بين المحامل التشكيلية العربية وإرثها الجمالي والفني، واعتبرت بشكل أو بآخر تقليدًا جامدًا للتيارات الفنية الغربية، وخاصة فنون التصوير المتنوعة.

إلا أن كتابات موازية حاولت الاستفادة من تدعيم النهوض الوطني والقومي منذ منتصف القرن الماضي تقريبًا، بإحياء العلاقة فيما بين الحاضر بمعطياته الجمالية التي وفرت للمبدعين من الفنانين أرضية متينة للتحصيل الأكاديمي والثقافي الذي يساعد على تمتين العلاقة مع التاريخ، ووعي هذه العلاقة على أساس من التوازن الجمالي الذي اعتمد على غايات جمالية مستنبطة من الفنون التي دعاها بعضهم فنونًا وظيفية، وبرغم كل ماقيل عن تصنيف الفنون التشكيلية العربية، إلا أن تكاملًا مزاجيًا وروحيًا وشعبيًا بقي يربط هذه الفنون بالواقع الذي تختلف مستويات ارتباطه بأنواع الفنون المعهودة والمستجدة.

وكما كان للفنون الماثلة في الحضارات العريقة دور عظيم يحدد الانتماء، كان للفنون التي تلتها في كل عصر من العصور دور مشابه في دفع التساؤلات الإبداعية باتجاه المنحى التعويضي للذات المتلقية لهذه الفنون.

ولعل انتقال الفنون المبكر في أماكن مختلفة من العالم، من المحامل الشمولية التي كانت تؤدي أدوارًا وظيفية عامة، إلى الصالات والمتاحف والدور المغلقة، كان سباقًا على ماجرى في المنطقة العربية، إلا أن كل ذلك لايلغي بأي شكل من الأشكال الدور الوظيفي للفنون.

موضوعات متعلقة

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

حقيقة تداول فيديو لسقوط طلاب من الدور الرابع فى جامعة المنصورة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء علاجه مصابى كورونا

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-3-2021

ميليندا جيتس تطالب بإجازة رعاية عائلية للمرأة بالولايات المتحدة

«ديلى ميل» تبرز نتائج ليفربول «المخزية» منذ بداية 2021

مفاجآت جديدة عن مقابلة الأمير هارى وميجان مع أوبرا وينفرى

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة

عرض فيلم «Psycho» بنادى الحرية السينمائى.. الليلة

صدور كتاب «لغز الفن» عن دار خطوط