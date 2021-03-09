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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة رواية سكر أسود أونلاين بمختبر سرديات الإسكندرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:06 ص
سكر أسود
سكر أسود
نضال ممدوح
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ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية٬ فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة أونلاين لمناقشة رواية "سكر أسود" والصادرة عن دار الثقافة الجديدة للكاتب عمرو كمال حمودة. ويناقشها الناقدان الدكتورة مها الغنام والدكتور محمد الحداد ويدير اللقاء منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

ومما جاء في الرواية:"مهمة المجلس تنظيم تداول السكر داخل البلاد، بحيث لا يحدث إغراق لو انخفض سعر السكر في السوق العالمية فيلجأ المستوردون للشراء وقد لا يكون سعر السكر المنتج محليا بمستوى السعر العالمي أو أكبر منه، فتلجأ الحكومة من خلال مجلس التداول إلى منع الاستيراد من الخارج عن طريق فرض "رسم على كل طن مستورد من السكر"، ولكن المجلس له دور إضافي وهو تحديد سعر بيع السكر المحلى سواء كانت من القطاع العام أو القطاع الخاص.

ذلك هو "الظاهر"، أما "الباطن" فمجاله فسيح للتلاعب والغش وإثراء البعض على حساب المستهلكين وبطريقة شرعية وحرفية.

فالحادث أن وزارة التجارة ووزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، يمتلكون المعلومات والبيانات عن أحجام الإنتاج وعن الكميات المزروعة من القصب والبنجر، وبالتالي معرفة أوضاع المخزون والمباع والراكد أو الناقص من المعروض من السكر في السوق. هذه المؤشرات تبرز "فجوات وثغرات" من حين لآخر، تمكن الأقوياء في السوق من تحقيق مكاسب "غير عادية" ونسب ربح "غير طبيعية" من خلال الأبواب الخلفية للمجلس.

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