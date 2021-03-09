صدور رواية مفتاح كل شيئ ونجم المساء بالعربية

بيع من رواياته التي ترجمت إلي 38 لغة عالمية أكثر من خمسمائة مليون نسخة٬ إنه الكاتب الأمريكي دين كونتز٬ والذي صدت روايته "مفتاح كل شيئ" في نسختها العربية عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ بترجمة أنجزها المترجم ماجد حامد. تدور أحداث الرواية في أجواء غامضة ومشوقة.ومما جاء علي الغلاف الخلفي للرواية:"طلب إد من جيفري أن يخفي لديه شيئًا غريبًا وخطيرًا أطلق عليه اسم "مفتاح كلّ شيء"، وأخبره أنه لا يجدر به أن يستخدمه مهما يكن الأمر، ولكن بعد زيارة فالكيرك وصحبه من مكتب الأمن القومي، نشّط جيفري وابنته أميتي الجهاز عن طريق الخطأ، وتبيّن لهما أنه جهاز في غاية الخطورة، ولا مثيل له، يتيح لهما التجول بين العوالم المتوازية الغريبة والخطيرة في آن، هذه العوالم جعلت الزوج والابنة يسألان عن إمكانية عثورهما على الزوجة والأم التي يفتقدانها في هذه العوالم.ولكن الاهتمام بهذا الجهاز لا يقتصر على جيفري وابنته، بل هناك رجل يتمتع بغطرسة قل نظيرها وبنظرة سوداوية، يطاردهما للحصول على هذا المفتاح، والاستفادة من إمكانياته اللامتناهية في خدمة غاياته الشريرة، إن حقق هذا الشرير غايته فلن يكون العالم الذي كان طبيعيًا وآمنًا ذات يوم بالنسبة لجيفري وأميتي آمنًا مرة أخرى.في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت النسخة العربية لرواية الكورية "نجم السماء"٬ للكاتب الكوري الأكثر شهرة هوانج سوك – يونج، وترجمتها للعربية زينة إدريس.تدور أحداث رواية نجم المساء في فترة الستينيّات من القرن الماضي، في لحظة زمنية تغيّب فيها "تشون" وصديقه "إينهو" عن دراستهما وذهبا للإقامة في كهف، ثم انطلقَّا في رحلة طويلة حول بلدهما؛ الذي كان لا يزال يعاني من آثار الاحتلال الياباني والحرب.