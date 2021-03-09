استقالة جديدة فى صفوف القيادات الاقتصادية لحكومة أردوغان

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن أن رئيس صندوق الثروة السيادي التركي يستعد لترك منصبه في الأيام المقبلة.وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة - رفضت الكشف عن هويتها- أن "ظافر سنوميز" سيغادر منصبه كرئيس تنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي، وطالب المصادر بعدم الكشف عن هويتها لأن القرار لم يتم الإعلان عنه بعد.وقالت "بلومبرج"إأن صندوق الثروة السيادي التركي امتنع عن التعليق على الأمر، ولم يتسن للوكالة الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الخزانة والمالية للتعليق.وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان المدير التنفيذي لبورصة إسطنبول، محمد هكان أتيلا، المتورط بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران في قضية بنك "خلق" التركي، استقالته من منصبه أمس الإثنين.وكان "أتيلا" يتولى منصب نائب المدير العام للبنك في 2018، وتم إدانته بالتخطيط لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.وشهد القطاع المالي في تركيا في الأشهر الأخيرة، موجة من الاستقالات والإقالات في صفوف القيادات الاقتصادية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بداية من إعلان وزير المالية بيرات ألبيراق استقالته، ثم إقالة محافظ البنك المركزي، ومن بعده إقالة رئيس هيئة الإحصاء التركية.وتولى ظافر سنوميز ومحمد هكان أتيلا منصبيهما أثناء تولي براءت ألبيرق صهر أردوغان مسئولية الاقتصاد والخزانة في البلاد كوزير المالية لمدة عامين قبل استقالته من الوزارة.وكان وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات ألبيرق، أعلن عن استقالته من منصبه في نوفمبر العام الماضي، بعدما تدهورت الليرة بنسبة أكثر من 40% وارتفعت معدلات التضخم والبطالة بشكل ملحوظ، مع أدى إلى هروب الاستثمارات وانتشار الإفلاس بين الشركات المحلية.