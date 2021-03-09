الاحتفاء بالعلاقات المصرية البرتغالية بالمجلس الأعلى للثقافة

ضمن سلسلة علاقات ثقافية٬ تعقد في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بالمجلس الأعلى للثقافة٬ لقاء جديد يتم خلاله الاحتفاء بالعلاقات المصرية البرتغالية، وذلك بقاعة المجلس.وتتضمن الأمسية كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وكلمة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية.كما يشارك في الأمسية نخبة من االمتخصصين في مجال التعاون الثقافي المصري البرتغالي؛ من بينهم الدكتورة كاترينا بيلو أستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة الأمريكية، والدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان، والفنان سعيد بدر مدرس النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية البرتغال.في سياق متصل يبث في السابعة٬ لقاء مع الدكتور محسن فرجاني٬ حيث تقدم قراءة في كتاب«الأغاني.. في الشعر الصيني القديم»٬ وذلك في إطار برنامج سلسلة «قراءة في كتاب مترجم»، ضمن فعاليات برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك، والتي ينظمها المجلس الأعلي للثقافة.يذكر أن برنامج سلسلة قراءة في كتاب مترجم الذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، يتناول أحد المترجمين في كل لقاء تقديم لكتاب مترجم يكون من الأعمال التى أضافت إلى الثقافة العربية.ويبث اللقاء عبر القناة الرسمية للمجلس علي «يوتيوب»٬ والصفحة الرسمية بـ«فيسبوك».