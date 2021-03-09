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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ميليندا جيتس تطالب بإجازة رعاية عائلية للمرأة بالولايات المتحدة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:47 ص
ميليندا جيتس
ميليندا جيتس
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طالبت ميليندا جيتس الرئيسة المشاركة لمؤسسة "بيل آند ميليندا جيتس" الأمريكية، الولايات المتحدة، بالتوسع في إتاحة الرعاية العائلية مدفوعة الأجر للنساء في أنحاء البلاد.

وأشارت ميليندا زوجة الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت -في تصريحات لها- إلى أن النساء تضررن من التداعيات التي نتجت عن أزمة جائحة كورونا "كوفيدـ19" والتراجع الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.

وقالت: "إننا لن نتجه نحو تحقيق تعاف سريع وقوي ما لم يتم النظر في هذه القضية الأساسية التي أغفلناها لفترة طويلة".

وجاءت تصريحات ميليندا متزامنة مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي للاعتراف بإنجازات النساء والأدوار العديدة التي تلعبها في المجتمع.

وتستهدف إجازة الرعاية العائلية السماح للموظفين باستقطاع وقت من العمل بأجر مدفوع، لرعاية الأطفال حديثي الولادة أو أفراد بالعائلة يعانون من أمراض خطيرة.

ووفقا لمركز تحليل السياسات العالمية في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، فإنه بينما يُطبق هذا النظام في العديد من الدول المتقدمة، غير أن الولايات المتحدة تعد الوحيدة بين الدول الصناعية حول العالم لا تطبق هذه السياسة.

ونوهت ميليندا بأنه رغم أن هناك بعض الولايات -ربما 9 ولايات- تعطي هذه الميزة للنساء العاملات، إلا أنه يجب تطبيقها على مستوى البلاد ككل.

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