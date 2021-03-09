طلاب الثانوية بمدينة نيويورك سيتى الأمريكية يعودون للفصول الدراسية 22 مارس

أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنه سيسمح لطلاب المدارس الثانوية الحكومية بمدينة "نيويورك سيتي" بالعودة إلى الفصول الدراسية اعتبارًا من يوم 22 مارس الجاري.وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب هذا القرار، فستعود مجموعة تقدر بـ55 ألف طالب في صفوف دراسية من الصف التاسع وحتى الثاني عشر، بالإضافة إلى 17 ألفا من الموظفين في قطاع التعليم للانخراط في الدراسة والعمل بداخل المدارس.وأوضحت أن الطلاب كانوا قد أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى فصولهم الدراسية بعد استطلاع آرائهم.ونوهت الوزارة بأنه من المقرر أن تتم إعادة فتح 488 مدرسة ثانوية، وسيحضر معظم طلاب نحو نصف هذه المدارس في الفصول الدراسية خمسة أيام في الأسبوع، مشيرة إلى أن العدد سوف يستمر في الزيادة.وكان طلاب المدارس المتوسطة في المدينة الأمريكية قد عادوا للدراسة المباشرة اعتبارا من 25 فبراير الماضي، كما عاد بالفعل تلاميذ المدارس الابتدائية بكامل طاقتهم.