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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الجزويت الثقافى بالإسكندرية يحتفل بمئوية ثروت عكاشة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:33 ص
ثروت عكاشة
ثروت عكاشة
نضال ممدوح
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ينظم مركز الجزويت الثقافي الإسكندرية٬ في السادسة من مساء الأربعاء 17 مارس الجاري٬ احتفالية كبرى بمئوية فارس الثقافة المصرية٬ ثروت عكاشة٬ وزير الثقافة الأسبق. ويتحدث في اللقاء المخرج السينمائى الدكتور أحمد فؤاد درويش.

يتناول اللقاء الحديث عن مئوية ثروت عكاشة، وبصماته علي الثقافه والأثار والفكر؛ في مصر والعالم، ويصاحب الندوة عرض فيلمين عن إنقاذ آثار النوبة؛ للمخرج سعد نديم. ويدير الندوة فتحي بركات رئيس مؤسسة كاميرا إسكندرية للفنون والثقافة.

ولــ"ثروت عكاشة" العديد من الكتب والموسوعات الفنية تقترب من 45 كتابًا مترجمًا تعكس اهتمامه وعشقه للثقافة والفنون في شتي أشكالها وصورها. كما أن منتجه الثقافي غير مسبوق، فقد كان «عكاشة» كاتبا من أصحاب الأساليب الجزلة الرصينة الجذابة، وكان واضحا في كتابيه المبكرين سروال القس وإعصار من الشرق، كما أن اشتغاله المبكر بالترجمة كان ينم عن وجود علاقة وثيقة بالآداب العالمية وبالفنون العالمية كالموسيقى الكلاسيكية والفن التشكيلي والأوبرا والمسرح والسينما، فلما أصبح وزيرا للثقافة اتضح من مخططاته ومشاريعه الخلاقة كما لو أنه كان يجهز نفسه لهذا الدور من الطفولة، فجأة أصبحت الثقافة في مصر عملا يوميا ملموسا في الشوارع والساحات والميادين ودور العلم.

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