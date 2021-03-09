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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور الطبعة الثانية لمجموعة «شتاء أسمرا» للكاتب هاشم محمود

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:21 ص
هاشم محمود
هاشم محمود
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن دار النخبة للنشر٬ الطبعة الثانية من المجموعة القصصية «شتاء أسمرا» للروائي الإريتري هاشم محمود، تقع المجموعة في 146 صفحة من القطع المتوسط، كما صدرت نفس المجموعة مترجمة إلى اللغة الإريترية.

تناول المؤلف المشاعر الإنسانية والقضايا الاجتماعية والوطنية في قالب قصصي بطريقته المتميزة في السرد التي تأخذ القارئ إلى عالم أبطال القصص، ويتنقل بنا المؤلف بين قصة وأخرى من حكايات العشق والرومانسية ويصل بنا إلى قصة الحب الأكبر٬ حب الوطن.

ومن إحدي قصص المجموعة نقرأ:«في الحرم الجامعي لم تكن الفرصة مواتية ليخلو بها كما يحلو له.. ولم تكن الظروف مساعدة في كل الأحيان، فهو محاط بعدد من الأصدقاء، كما تترصده أيضًا عيون المتطفلين للإيقاع بينه وبين ما يربطه بعواطف من عواطف وشعور صادق وقلب ينبض بها كلما ضخت شرايينه سر الحياة.

إذن كيف يتحايل على الأيام؟ وماذا يفعل مع هؤلاء المتربصين به ليل نهار؟، كان عثمان يتوجس من سليمان عدوه اللدود، فهو يعلم علم اليقين مشاعره المتطرفة تجاه عواطف.

كان يردد دائمًا (هذا الإنسان يملك قلبًا لا يصلح للحب أبدًا)، ومع هذا تجده يترصد تحركاتي وخطواتي وكأنه مكلف من جهة أمنية بذلك.

عواطف تعلم كل ما يدور حولها.. مشاعر عثمان تجاهها، وهواجس سليمان وشبحه المطارد لها أينما حلت أو رحلت».

يشار إلي أن هاشم محمود سبق وصدر له كتاب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى٬ بعنوان «مسافر زاده الكرة»، في جعبته ثلاث روايات هي: «تقوريا، عطر البارود، الطريق إلى أدال»، ومجموعتين قصصيتين هما: «شتاء أسمرا٬ الانتحار علي أنغام الموسيقي».

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