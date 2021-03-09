بمشاركة 15 فنانة تشكيلية.. انطلاق معرض «نساء فى الفن»

تنطلق بجاليري خان المغربي بالزمالك٬ في الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء٬ فعاليات المعرض الجماعي "نساء في الفن"٬ والذي يستمر حتي يوم 30 مارس الجاري.ويشارك في المعرض كل من الفنانات: علياء هاني، آية عامر، إنجي عبد الحق، فاطمة لطفي، حلا الرفاعي، أمنية محمد، ميزون الزربة، مروة زكي، مريم القصباني، ميرفت الشاذلي، نادين خالد، نهلة درويش نهى طارق، سماء يحيى، وئام علي.وتضم المعروضات عدد من اللوحات التي تنتمي لعدد من المدارس التشكيلية المختلفة٬ واستخدام الأساليب الفنية التي تتراوح بين الانطباعية والتجريدية والزخرفية والواقعية والكلاسيكية٬ والتي تمثل عوالم المرأة وتتنّوعها، بصيغة تكاملية، سواء في طرح موضوعات المرأة ومشكلاتها ومعاناتها. لتقدم اللوحات العالم الأنثوي، كما تراه كل فنانة على حدة.ويقام المعرض بالتزامن مع احتفالات النساء حول العالم٬ بشهر مارس الذي يشهد كلا من مناسبة اليوم العالمي للمرأة٬ هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها. كما يشهد نفس الشهر الاحتفال بعيد الأم.