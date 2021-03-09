الدفاع السعودية: نعد للحوثيين ضربات موجعة

تعهدت وزارة الدفاع السعودية بتوجيه "ضربات موجعة" إلى قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية ردا على هجماتها الأخيرة على المملكة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية والتحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، في حديث لقناة "العربية"، إن بلاده تعاملت مع الهجمات التي استهدفتها بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وزوارق مفخخة بطريقة "فريدة في التاريخ العسكري"، مضيفا: "عندما أذكر هذه النقطة أنا أتحدث من موقف القوة، من زاوية مشرقة في حفظ الأمن والاستقرار للمملكة العربية السعودية وحماية مواطنيها مقدراتها والمقيمين على أراضيها".وأضاف المالكي: "نحن ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس المليشيا الحوثية... لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي للحفاظ على المدنيين، ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين".وأعلنت قوات جماعة "أنصار الله"، الأحد، عن تنفيذ "عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي" انطلاقا من اليمن بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.بدورها، أكدت السعودية تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.واتهمت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، إيران بتزويد قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على المملكة، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.