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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل وفاة واحدة بكورونا فى أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من عام

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:43 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل حالة وفاة واحدة فقط جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من عام.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 8683 حالة، بنسبة وفاة قدرها 1.8 %.

وأضافت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، أنه تم تسجيل 102 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 486325.

وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أكد أن بلاده تتحكم "بشكل نسبي" في جائحة فيروس كورونا بفضل مجموعة من الإجراءات الاحترازية والصحية التي اتخذتها، والتي "يلتزم بها المواطنون، عموما، في إطار من التفاعل والتعاون".

ومددت الحكومة المغربية الخميس الماضي حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا للمرة الثانية عشرة وذلك إلى غاية العاشر من أبريل 2021، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار المرض في البلاد.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بالمغرب بلغ حتى الآن ثلاثة ملايين و913615 شخصا.

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