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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسالة من مجلس الشعب السورى إلى الأسد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:32 ص
مجلس الشعب السورى
مجلس الشعب السورى
وكالات
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قال مجلس الشعب السوري (البرلمان) إن إعلان الرئيس بشار الأسد خبر إصابته وعقيلته بفيروس كورونا يؤكد "الشفافية والجرأة الأدبية" تجاه الشعب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سانا" في رسالة موجهة إلى الأسد باسم جميع أعضائه والعاملين فيه، خاطب المجلس الأسد بالقول: "كما كنتم على الدوام صادقين في توصيف الواقع لأبناء الوطن، تثبتون اليوم مجددا شفافيتكم وجرأتكم الأدبية تجاه شعبكم بمشاركته خبر الإصابة".

وجاء في رسالة المجلس أنه "على يقين مطلق" أن هذا الظرف لن يثني الأسد عن القيام بمهامه وواجباته الوطنية تجاه سوريا "ليبقى الوطن عزيزا كريما شامخا منتصرا بشعبه وجيشه في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة والمتبصرة" حسب تعابير الرسالة.

وأعرب المجلس عن أصدق تمنياته للأسد وعقيلته بالشفاء العاجل، و"تجاوز هذه الإصابة الطارئة بفيروس كورونا" قائلا إنه على "ثقة تامة" بقدرة الأسد وقوته وصبره "الذي اختبره شعبنا والعالم أجمع على مدى سنين طويلة في إدارة وتجاوز أعتا المحن والأزمات والخروج منها منتصرا دوما" حسب ما جاء في الرسالة.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت أن الرئيس الأسد وعقيلته أجريا الفحص الخاص بفيروس كورونا وتبين أنهما مصابان به، وأكدت الرئاسة في بيان أن الأسد وعقيلته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وأنهما سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

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