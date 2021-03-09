بنوك كبرى تقلص تعرضها للأسواق الناشئة مع تسجيل عملاتها أكبر هبوط فى عام

تعمقت موجة مبيعات لعملات الأسواق الناشئة مع انسحاب المستثمرين من الأسهم والسندات في أرجاء العالم النامي خشية المزيد من الارتفاعات في عوائد السندات الأمريكية والدولار.وهبط مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق لعملات الأسواق الناشئة بما يصل إلى 0.8 في المئة، وهي أكبر خسارة ليوم واحد منذ أن ضربت جائحة كوفيد-19 الأسواق في مارس 2020.وقالت بضعة بنوك كبرى إنها تقلص تعرضها للأسواق الناشئة.وخفض بنك الاستثمار مورغان ستانلي نظرته المستقبلية لعملات وسندات الأسواق الناشئة للمرة الثانية في أسبوعين، متوقعا أن تنخفض​ العملات بين أربعة وخمسة بالمئة، وشجع مستثمري السندات على التحول إلى أدوات الدين الأكثر أمانا في الدرجة الجديرة بالاستثمار.وقال البنك في مذكرة إلى عملائه إن تراجع عملات الأسواق الناشئة سيعود بها إلى مستويات أوائل نوفمبر 2020.ومع ارتفاع العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية، وهي العوائد المعدلة وفقا للتضخم، الأسبوع الماضي قال بنك سيتي إن التدفقات الاستثمارية إلى الخارج استمرت من الأسواق الناشئة.وتوقع بنك جولدمان ساكس أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ستستمر ونصح بالاحتفاظ بالعملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الروبل الروسي.