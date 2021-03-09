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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: قد نصل لانقطاع تام للكهرباء آخر الشهر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:56 ص
ريمون غجر
ريمون غجر
وكالات
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أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، أن بلاده تملك الأموال الكافية لاستيراد وقود الكهرباء حتى آخر مارس الحالي، مضيفا: "قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشهر".

وفي حديث لقناة "LBCI" اللبنانية، قال غجر: "نملك الأموال الكافية لاستيراد الفيول لكهرباء لبنان لآخر شهر مارس، ونعتمد بذلك على سلفة من الخزينة، وإن لم تتوفر الأموال اللازمة قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشهر".

وأضاف: "سعينا بكل الطرق لتأمين السلفة لكهرباء لبنان وتقدمنا لمجلس الوزراء بقانون معجل مكرر لتحقيق ذلك ووصلنا إلى هذه المرحلة بسبب مشكلة هيكلية في تعرفة".

وتابع: "العراق سيمد لبنان بـ500 ألف طن من الفيول الأسود، وحاجة لبنان هي مليون طن، وما سنقوم به هو استبدال هذا النفط ونضع بالمقابل في مصرف لبنان قيمة هذا النفط على أن تصرف هذه الدولارات داخل لبنان حصرا، ونحن بانتظار توقيع الاتفاق من قبل الحكومة العراقية".

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