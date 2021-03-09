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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«داو جونز» يصعد بينما يقترب مشروع قانون التحفيز من خط النهاية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:18 ص
مؤشر داو جونز
مؤشر داو جونز
وكالات
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صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي في بورصة "وول ستريت" مع اقتراب مشروع قانون مساعدات كوفيد-19 البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار من خط النهاية والموافقة عليه في الكونجرس الأمريكي.

وتقود هذا الصعود أسهم القطاعات التي من المنتظر أن تكون أكبر المستفيدين من تعافي اقتصاد الولايات المتحدة.

لكن الأسهم المرتبطة بقطاع التكنولوجيا هبطت وسط موجة مبيعات قوية.

وأنهى "داو جونز" جلسة التداول مرتفعا 305.61 نقطة، أو 0.97 بالمئة، إلى 31801.91 نقطة في حين أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي منخفضا 20.59 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 3821.35 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك المجمع" 310.99 نقطة، أو 2.41 بالمئة، ليغلق عند 12609.16 نقطة.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قد قادت "ناسداك" إلى تسلق قمم متتابعة في موجة صعود على مدار الإثني عشر شهرا الماضية.

لكن المؤشر أغلق اليوم منخفضا حوالي 10.5 بالمئة عن أحدث مستوى قياسي مرتفع البالغ 14095.47 نقطة الذي سجله في 12 فبراير.

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