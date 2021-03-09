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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل.. قاض يلغى إدانات الرئيس السابق لولا دا سيلفا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:13 ص
لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا
وكالات
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ألغى قاض بالمحكمة العليا البرازيلية، الإدانات الجنائية للرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في خطوة قد تسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وفي حكم مفاجئ، قال القاضي إدسون فاكين إن محكمة في مدينة كوريتيبا بجنوب البلاد لم تكن لديها سلطة محاكمة لولا بتهم فساد وتجب إعادة محاكمته أمام المحاكم الاتحادية في العاصمة برازيليا.

وأعاد الحكم، الذي ستراجعه المحكمة العليا بكامله، إلى لولا حقوقه السياسية وربما يفتح الباب أمامه للفوز في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي يُتوقع أن يخوضه الرئيس جايير بولسونارو سعيا لولاية جديدة.

وحكم لولا البرازيل بين عامي 2003 و2011، ثم سُجن وأدين بالفساد في 2018 ما منعه من خوض الانتخابات ذلك العام.

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