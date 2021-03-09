كريم عادل: مصر نجحت فى وضع خريطة اقتصادية جاذبة للاستثمار

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطوير العديد من القطاعات التي تعد بمثابة قلاع صناعية تاريخية للدولة المصرية ويأتي على رأسها قطاع الغزل والنسيج ومدينة دمياط للأثاث وصناعة الرخام والجرانيت ومنظومة القطن المصري، بالإضافة إلى نجاحها في النهوض بقطاع التجارة الإلكترونية باعتباره الأساس في الاقتصاد الوطني ومن المحركات الأساسية له.وأضاف "عادل"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الدولة نجحت في وضع خريطة مصر الاستثمارية التي تعتبر نتاج جهود الدولة المصرية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، حيث يعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بغرض التسهيل على جميع المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار.وأكد أن هذه الخريطة الاستثمارية تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على نمو الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مناطق صناعية ولوجستية جديدة وتطوير المناطق الحالية وتطوير القطاع الصناعي وبناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات بين الدولة والمستثمرين، لافتًا إلى أن الخريطة الاستثمارية الصناعية تساهم في النهوض بالصناعة من خلال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي المرتفع.وأوضح مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الخريطة الاستثمارية تساهم في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانيات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن والقطاعات التي يمكن ضخ استثمارات بها، وهو ما يكسب المستثمرين الثقة والاطمئنان على رؤوس أموالهم المستثمرة ويحفزهم على ضخ المزيد من الأموال في استثمارات متنوعة؛ فالخريطة الاستثمارية تساهم في تحقيق قيم الشفافية ومبدأ تكافئ الفرص بين المستثمرين في مختلف القطاعات.